Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Hatay'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.
Antakya ilçesinde, Cumhuriyet Alanı'ndaki törende İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Programın ardından İl Jandarma Komutanı Büyük ve beraberindekiler Antakya Şehitliği'ni ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanı Büyük, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.
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