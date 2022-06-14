Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

14.06.2022 15:08

Hatay'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Hatay'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Antakya ilçesinde, Cumhuriyet Alanı'ndaki törende İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programın ardından İl Jandarma Komutanı Büyük ve beraberindekiler Antakya Şehitliği'ni ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Büyük, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

YORUMLAR
500
Burdur'da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı Burdur'da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:37 Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren anne "pişmanım" dedi, ama hakim gözünün yaşına bakmadan müebbet hapis cezası verdi
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:56:58. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement