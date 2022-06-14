Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Rize'de, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Rize Valisi Kemal Çeber, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve beraberindeki teşkilat mensuplarını kabul etti.

Ziyaret sonrasında Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine, Kıdemli Albay Dedebağı, jandarma görevlileri ve diğer ilgililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Dedebağı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programın ardından İl Jandarma Komutanlığında etkinlik düzenlendi.

Dedebağı, burada yaptığı konuşmada, Jandarma Genel Komutanlığının, kuruluşundan bugüne kadar Türk milletinin engin sevgi ve güvenini kazandığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Dedebağı, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir."

Dedebağı, jandarmanın üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarının üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olduğunu sözlerine ekledi.