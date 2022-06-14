Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Samsun'da kutlandı - Son Dakika
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Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Samsun'da kutlandı

14.06.2022 21:58
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Samsun'da kutlandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla kokteyl düzenlendi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla kokteyl düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesindeki kokteylde, açılan stantlarda jandarmanın kullandığı araç ve ekipman sergilendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Üsteğmen Mustafa Akar, jandarmanın tarihçesini anlattı.

Programda konuşan Vali Zülkif Dağlı, kokteyli düzenleyen İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever'e teşekkür etti. Jandarma mensuplarının başarılı çalışmalarını anlatan Dağlı, teşkilatın kuruluşunun yıl dönümünü kutladı.

İl Jandarma Komutanı Ersever ise jandarmanın hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını belirterek, "Jandarma Genel Komutanlığı personeli, görevlerini icra ederken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları kendisine rehber almakta, her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde aramaktadır." diye konuştu.

Daha sonra Vali Dağlı ve protokol üyeleri, jandarma konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Tragger, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Samsun'da kutlandı - Son Dakika

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