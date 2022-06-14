Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

14.06.2022 12:29

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Valilik bahçesinde yapılan tören Şehitlikteki tören ADIYAMAN - Adıyaman'da, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Valilik bahçesinde yapılan tören

Şehitlikteki tören ADIYAMAN - Adıyaman'da, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeni Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törende, Kur'an-ı Kerim okundu, yapılan duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adıyaman Valiliği bahçesinde devam eden etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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