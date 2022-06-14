Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

14.06.2022 13:45

Şehitlikte düzenlenen tören İstiklal Marşı'nın okunması Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi Şehit mezarlarına karanfil bırakılması Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması İstiklal Marşı'nın okunması KİLİS -...

Şehitlikte düzenlenen tören

İstiklal Marşı'nın okunması

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi

Şehit mezarlarına karanfil bırakılması

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören

İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması

İstiklal Marşı'nın okunması KİLİS - Kilis'te, jandarma teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kilis'te şehitlikteki törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve askeri personel katıldı.

Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

YORUMLAR
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Burdur'da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı Burdur'da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı Siirt Vali Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü kutladı Siirt Vali Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü kutladı
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Jandarma, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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