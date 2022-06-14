Törene, Vali Recep Soytürk , Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve askeri personel katıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Jandarma, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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