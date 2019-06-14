Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü
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Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü

49 dakika önce

Samsun'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü, kutlanıyor.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü, System.String[]
Samsun'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü, kutlanıyor.
Kuruluş yıl dönümü kapsamında İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu ve Jandarma Teşkilatı mensupları, Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşundu bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Daha sonra kuruluş yıl dönümü anısına Albay Ağaoğlu ve teşkilat mensupları, Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:42 Kaynak: AA
Samsun, Jandarma, Güncel
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