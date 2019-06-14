Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü
49 dakika önce
Samsun'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü, kutlanıyor.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:42 Kaynak: AA
'da, Jandarma
Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü, kutlanıyor.
Kuruluş yıl dönümü kapsamında İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu ve Jandarma Teşkilatı mensupları, Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşundu bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Daha sonra kuruluş yıl dönümü anısına Albay Ağaoğlu ve teşkilat mensupları, Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
İsmail Küçükkaya'dan ortak yayın açıklaması: Avrupa'daki Cüneyt Çakır gibi yöneteceğim
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan paylaştı: İyi tatiller kuzularım
El öptürüp çalışanına harçlık veren bakan eşi Pervin Ersoy: Eşim çok kızdı
HDP'den seçmenlerine: İstanbul'da sandığa gitmek, geçerli oy kullanmak şarttır