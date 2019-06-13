Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı
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Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı

7 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı, System.String[]
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için canı pahasına görev yapan teşkilat mensuplarını tebrik eden Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İç güvenlik birimlerimizden jandarma teşkilatımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için sarsılmaz bir inançla, millet, vatan sevgisiyle görev yapmaktadır. Jandarmamızın bu yüksek ruh ve şuurla görevlerini yerine getirirken gösterdiği büyük fedakarlık ve ulaştığı başarılar her türlü takdirin üstündedir. Kahraman vatan evlatlarının birlik ve bütünlüğümüz uğruna gösterdikleri eşsiz fedakarlıklar, ölümsüz birer hatıra olarak milletimizle daima yaşayacaktır. Kurulduğu günden bugüne vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında hiçbir tehdide boyun eğmeden görevini yerine getiren kahraman jandarmamız, bundan sonra da üstlendiği zorlu görevleri başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:14 Kaynak: AA
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