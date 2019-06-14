Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180. yılı
2 saat önce
Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180. yılı nedeniyle Edirne'de tören düzenlendi.
Jandarma
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:26 Kaynak: AA
Teşkilatının Kuruluşunun 180. yılı nedeniyle Edirne
'de tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan'ın anıta çelenk sunmasının ardından buradaki tören sona erdi.
Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bugün çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
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