Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180. yılı
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Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180. yılı

1 saat önce

Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180. yılı nedeniyle Kırklareli'nde tören düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180. yılı, System.String[]
Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180. yılı nedeniyle Kırklareli'nde tören düzenlendi.
Özgür ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz'un Atatürk anıta çelenk sundu.
Törende, Jandarma Asayiş Şube Müdürü Yarbay Levent Bayram, jandarma teşkilatının kuruluş tarihçesi hakkında konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:23 Kaynak: AA
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