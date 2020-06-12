Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181'inci yıl dönümü - Son Dakika

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran ve askeri heyet, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Albay Kuran'dan, Kırşehir ve ilçelerinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Akın, teşkilatın 181 yıldır üstün görev anlayışıyla hizmet verdiğini söyledi.

Huzur ve güvenliğin sağlanmasında görev alan jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Akın, fedakarlık, özveri ile görev yaptıklarını dile getirdi.

Akın, "Jandarmanın tarihi, üstün başarılarla doludur. Teşkilatımız geçmişten günümüze taşıdığı bilgi birikimi ve deneyimini, modern teknik ve yöntemlerle birleştirerek günümüze kadar taşımıştır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve kamu düzeninin sağlanmasında önemli hizmetler yürüten jandarma teşkilatının birçok mensubu görevi sırasında şehitlik ya da gazilik mertebesine ulaşmıştır. Teşkilatımızın nice yıllar aynı anlayışla görevini yerine getireceğine olan inancımız da tamdır. Jandarma teşkilatımıza nice başarılı yıllar diliyorum. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Ziyarette, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Suat Orhan ve kademe görevlileri de hazır bulundu.