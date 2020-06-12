Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü - Son Dakika

Karaman Valisi Fahri Meral, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Meral mesajında Jandarma Teşkilatının, vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasında, ülkenin huzur ve asayişinin sağlanmasında üstlendiği sorumluluğunu başarıyla yerine getiren, aziz milletin takdirini kazanmış ve gönlünde ayrı yer edinmiş güzide bir kuruluş olduğunu belirtti.

Mukaddes vatan toprakları uğruna canları pahasına görevini yaparken şehit olan kahraman askerlerin, milletin gönlünde yaşayacağını vurgulayan Meral, şunları kaydetti.

"Büyük bir vazife ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın değerli mensuplarını, hayatlarını feda etme uğruna ortaya koydukları cesur, kararlı ve özverili çalışmalar için tebrik ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın, 181 yıldır olduğu gibi bugün de toplumumuzun huzur ve güvenliğinin sağlanması için kendisine tevdi edilen görevleri, demokratik değerleri ve insan haklarını esas alan üstün vazife ve hizmet anlayışıyla yerine getireceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm Jandarma Teşkilatı personelimize görevlerinde başarılar diliyorum."