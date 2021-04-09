Çorum'da jandarma olay yeri inceleme timleri geçen yıl 96 hırsızlık olayını aydınlattı - Son Dakika

Çorum'da 2020 yılında kırsal alanda meydana gelen hırsızlık olaylarından 96'sının olay yeri inceleme ekiplerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme timlerinin bilimsel yöntem, teknik ve araçlarla "dilsiz bir tanık" olarak değerlendirilen maddi delilleri tespit ederek, suçla mücadelede jandarma teşkilatına önemli ölçüde katkı sunduğu belirtildi.

İl genelinde meydana gelen hırsızlık ihbarlarında jandarma olay yeri inceleme timlerinin çalışma yaptığının aktarıldığı açıklamada, "2020 yılında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarında olay yeri inceleme timlerince 'her temas iz bırakır' prensibi ile yapılan bilimsel ve teknik incelemeler sonunda elde edilen delillerden yola çıkarak 96 olayın aydınlatılmasına katkı sağlanmıştır. Meydana gelen olaylar sonrasında vatandaşlarımızın olay yerinde ve çevresinde mevcut delillerin kaybolmaması için özenli davranmaları çalışmalarımıza katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.