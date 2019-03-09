Son Dakika Haberleri: Jandarma Timleri, Kadınlara Destek İçin Van Gölü'ne Daldı

Jandarma Timleri, Kadınlara Destek İçin Van Gölü'ne Daldı

49 dakika önce

VAN İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Edremit Bot Timi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Van Gölü'ne dalış gerçekleştirdi.

Jandarma Timleri, Kadınlara Destek İçin Van Gölü'ne Daldı, System.String[]
VAN İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Edremit Bot Timi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Van Gölü'ne dalış gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı, 'Güçlü kadınlar güçlü yarınlar' sloganıyla kadının toplumdaki yerine dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığının erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik çalışmalarına destek için, dün, İpekyolu Belediyesi'nde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rahşan Fatma Akgül tarafından tasarlanan eserlerden oluşan 'Ben Daha Çocuğum' sergisi açıldı.

Bugün de Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Edremit Bot Timi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, Van Gölü'ne dalış gerçekleştirildi. Dalış yapan ekipler su altında, 'Güçlü kadınlar güçlü yarınlar' ve '8 Mart Gününüz kutlu olsun' yazılı afiş açtı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:37 Kaynak: DHA

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