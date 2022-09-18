Jandarma köpeğinin "gözünden" rehine kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Jandarma köpeğinin "gözünden" rehine kurtarma operasyonu

18.09.2022 11:58
Jandarma köpeğinin "gözünden" rehine kurtarma operasyonu

Jandarma timlerinin operasyonlarında önemli rol üstlenen köpekler, zorlu görevlere tatbikatlarla hazırlanıyor, şüphelilerin saniyeler içinde etkisiz hale getirildiği eğitimlerin en sıcak anları, jandarma köpeklerinin vücuduna yerleştirilen aksiyon kameralarla kayıt altına alındı.

Jandarma timlerinin operasyonlarında önemli rol üstlenen köpekler, zorlu görevlere tatbikatlarla hazırlanıyor, şüphelilerin saniyeler içinde etkisiz hale getirildiği eğitimlerin en sıcak anları, jandarma köpeklerinin vücuduna yerleştirilen aksiyon kameralarla kayıt altına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki operasyon köpekleri, iç güvenlik operasyonlarına yönelik eğitimlerle sahadaki ekiplerin en büyük yardımcısı oluyor.

Çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde asayişin sağlanması ve terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi için kullanılan operasyon köpekleri, sahada güvenlik güçlerine destek veriyor.

Operasyon köpekleri, meskun mahallerdeki boş evlerde saklanan teröristlerin tespit edilmesi, mağara operasyonları, kara ve deniz araçlarına yönelik çalışmalar ile rehine kurtarma faaliyetlerinde suçluların korkulu rüyası oluyor.

Eğitimler gerçeği aratmıyor

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) temel eğitimlerini alan köpekler, JÖAK yerleşkesinde de profesyonel eğitmenler tarafından verilen ileri itaat eğitimini tamamlayarak yaklaşık 6 ayda göreve hazır hale geliyor.

Olabilecek her türlü operasyon şekline yerleşkede kurulan özel parkurlarda hazırlanan köpekler, hatayı en aza indirgeyecek şekilde eğitiliyor.

Eğitmenlerinden aldıkları komutları hızlı şekilde uygulayan köpekler, farklı operasyon senaryolarına göre eğitimden geçiriliyor.

En hareketli anlar köpeklerin vücuduna yerleştirilen kameralara yansıdı

Hazırlanan senaryolar gereği gerçekleştirilen eğitimler, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Operasyon köpekleri, rehine bulunan otobüse timle beraber yaklaşarak gerekli önlemlerin alınmasının ardından içeriye girip saldırganı etkisiz hale getirdi.

Otomobille ilerleyen saldırganların aracının durdurulmasının ardından devreye giren operasyon köpeklerinden "Maşa" ve "İksir", kaçmaya çalışan şüphelilere çevik hareketlerle müdahalede bulunurken aracın dışındaki zanlı ise "Zakkum" tarafından etkisiz hale getirildi.

Bina ve ev gibi yapılarda saklanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik eğitimde de operasyon köpeği "İksir", güvenlik güçlerinden kaçan şüpheliyi saklandığı yerde üzerine atılarak saniyeler içinde etkisiz hale getirdi. Tatbikatların en sıcak ve hareketli anları, köpeklerin vücuduna yerleştirilen aksiyon kameralarıyla kaydedildi.

"Bu konu operasyonların zayiatsız sonuçlandırılmasında büyük önem taşımaktadır"

JÖAK Köpek Unsurları Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Gördü, merkezde arama kurtarma ve operasyon köpekleri olmak üzere iki timden oluşan köpek unsurunun bulunduğunu söyledi.

Gördü, operasyon köpeklerinin özel operasyon, mayın, bomba ve erzak tespit unsurlarından oluştuğunu ve çoğunlukla teröristle mücadele harekatlarında kullanıldıklarını belirterek, "Ayrıca bina ve mağara operasyonlarında, kara araçları ve deniz araçlarında icra edilen operasyonlarda sıklıkla Türkiye'nin her yerinde görev yapıyorlar." dedi.

Köpeklerin mağara ve binalarda keşif amaçlı da kullanıldığını anlatan Gördü, vücutlarına yerleştirilen ve anlık görüntü aktarabilen kameralarla bu mekanların içinde ne olduğunu görebildiklerini dile getirdi.

Gördü, "Köpeklerimiz, özellikle bina ve kara araçlarında saldırganın elinde bulunan silahın namlusunu operasyon timleri içeri girene kadar 2 saniyeliğine başka yöne çevirmesinde etkili olmaktadır. Bu süre içeri girecek operasyon timlerimize 2 saniye zaman kazandırmaktadır. Bu konu operasyonların zayiatsız sonuçlandırılmasında büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"Özel operasyon köpekleri, en uzun süreli eğitime tabi tutulan köpekler"

Halihazırda çeşitli branşlarda ülkenin birçok yerinde çok sayıda köpeğin bulunduğunu belirten Gördü, operasyon köpeklerinin teröristle mücadele harekatlarında, mağara, sığınak ve bina gibi alanlarda teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde kullanıldığını ifade etti.

Köpeklerin uzun ve iyi bir eğitimden geçtiğini anlatan Gördü şunları söyledi:

"Özel operasyon köpekleri, en uzun süreli eğitime tabi tutulan köpeklerdir. Bu, yaklaşık 6 ay sürmektedir. Bu eğitim JAKEM Komutanlığında başlayıp köpeğin ömrünün sonuna kadar devam etmektedir."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarma köpeğinin 'gözünden' rehine kurtarma operasyonu - Son Dakika

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