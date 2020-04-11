Jandarma Trabzon kırsalında vatandaşları sokağa çıkma konusunda uyarıyor - Son Dakika

Trabzon'da jandarma ekipleri kırsal alanlarda yaşayan vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.



Türkiye'de 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 30 büyükşehir arasında yer alan Trabzon'da jandarma ekipleri özellikle kırsal kesimlerde yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Jandarma ekipleri, zorunlu ihtiyaçlar için Vefa Sosyal Destek Gruplarının görev başında olduğunu hatırlatıyor. İki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri tarafından paylaşılan görüntülerde kırsal kesimde yaşayan yaşlı adam evinin önünde odun keserken uyarılırken, bir kadın ise otobüs durağında minibüs beklerken ekipler tarafından fark edilerek evine gönderildi.



İki günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan iller arasında bulunan Trabzon'da denetimlerin süreceği öğrenildi. - TRABZON