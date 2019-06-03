Son Dakika Haberleri: Jandarma trafik aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Jandarma trafik aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

36 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma trafik aracı ile otomobilin çarpışması sonucu biri asker 2 kişi yaralandı.

Jandarma trafik aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Alınan bilgiye göre, İbrahim Akgül'ün kullandığı 33 PU 838 plakalı otomobil, Gazipaşa Bulvarı Takas kavşağından Çamlıyayla yönüne giderken Umut Ş.'nin kullandığı 33 JAA 139 plakalı jandarma trafik aracıyla çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, jandarma aracında yolcu olarak bulunan Jandarma Astsubay O.D. ile otomobildeki Hürriyet Akgül yaralandı. Yaralılar ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:21 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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