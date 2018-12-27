Jandarma, "Trafik Dedektifleri"Ni Yetiştiriyor

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı, "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında, Afşin ilçesinde ilk ve orta öğretim düzeyindeki öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı, "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında, Afşin ilçesinde ilk ve orta öğretim düzeyindeki öğrencilere trafik eğitimi verdi.



Afşin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Ertuğrul Gazi İlkokulu ile Çobanbeyli ve Arıtaş mahallerindeki ilkokullarda öğrencilerle bir araya gelerek, Türkiye'de yaşanan trafik kazalarında yılda ortalama 7 bin 500 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 300 bin vatandaşın ise yaralandığını belirtti.



Trafik kazalarının en aza indirilebilmesinin ve sorunun kalıcı olarak çözülmesinin eğitimden geçtiğini vurgulayan jandarma trafik ekipleri, öğrencilere verilen eğitimlerde, özellikle kazalardaki ölüm ve yaralanma olaylarının azaltılabilmesi için emniyet kemerinin takılması, trafik ve hız kurallarına uymanın önemi üzerinde durdu.



Trafik ekipleri, yapılan araştırmalarda kazalarda, emniyet kemeri takmanın ölümleri yüzde 45, yaralanmaları ise yüzde 55 oranında azalttığını ortaya çıkardığını belirterek, öğrencilere uygulamalı olarak eğitim verdi.



Öğrenciler, emniyet kemerinin olası bir kaza anında nasıl çalıştığını göstermek üzere emniyet kemeri takılmış özel olarak yaptırılan sandalye üzerine oturtularak, emniyet kemerinin savrulan kişiyi nasıl tuttuğunu uygulamalı olarak anlatıldı.



Jandarma trafik ekipleri, eğitim öğretim dönemi boyunca "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında öğrencilere eğitim vermeye devam edecekleri bilgisini verdi.

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