Son Dakika Haberleri: Jandarma trafik denetiminde kandil simidi dağıttı
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Jandarma trafik denetiminde kandil simidi dağıttı

1 saat önce

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yol kontrollerinde durdurulan araçlardaki vatandaşlarımıza kandil simidi ikram etti.

Jandarma trafik denetiminde kandil simidi dağıttı, System.String[]
Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yol kontrollerinde durdurulan araçlardaki vatandaşlarımıza kandil simidi ikram etti.

Trafik ekipleri yol kontrol ve uygulamaları sırasında çoçuklara sürücü seyahat karnesi dağıtırken, onlarla birlikte sürücü ile yolculara da Kadir Gecesi dolayısıyla kandil simidi ikramında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaret işlerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturulması, çocuklara ise trafik bilinci ile kültürünün yerleştirilmesi, bu konudaki eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği 'Bu yolda hep birlikteyiz' projesinin devamı olan 'Dikkat sizden notlar bizden' projesi Amasya'da da uygulamaya konuldu.

Çocuklar tarafından tatil döneminde doldurulan karnelerin 20 Haziran'a kadar #trafikkarnem hashtagi ile @TrafikEgm Twitter adresine yüklenmesi ve yüklenen karneler arasında en çok beğeni alan ilk yüz öğrencinin bisikletle ödüllendirilmesi ile öğrencilerin www.trafik.gov.tr adresinden de karne temin edebilecekleri anlatıldı. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:32 Kaynak: İHA
Kadir Gecesi, İçişleri Bakanlığı, Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Amasya, 3. Sayfa
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