Son Dakika Haberleri: Jandarma Trafik Eğitimlerini Sürdürüyor

Jandarma Trafik Eğitimlerini Sürdürüyor

1 saat önce

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri sürüyor.

Jandarma Trafik Eğitimlerini Sürdürüyor, System.String[]
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri sürüyor.

İmzalanan protokol ile hayata geçirilen 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 3-17 yaş grubu öğrencilere trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve taşıt yolunda güvenli geçiş noktaları ile ilgili düzenlenen trafik semineri sürüyor. Jandarma Trafik Timlerince son olarak eğitim çalışmaları Eskişehir Şeker İlköğretim Okulunda yapıldı. Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında trafik seminerlerinin 2018 - 2019 eğitim ve öğretim yılı süresince Eskişehir jandarma sorumluluk bölgesinde kesintisiz olarak verileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:52 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazeteci Ayşenur Arslan Gözaltına Alındı Eski Milletvekili Bursa'daki Yazlığında Ölü Bulundu Oyuncak Alan Küçük Mirza'nın Mutluluğu İzleyenleri Duygulandırdı Kilosu Altınla Yarışan Ürün İçin 40 Metre Yükseklikte Çalışıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 13:57:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma Trafik Eğitimlerini Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]