Jandarma trafik ekibinden öğrencilere trafik semineri

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Trafik Timi, Dadak Köyü İlköğretim Okulu'nda öğrencilere yönelik trafik semineri verdi.



Şuhut İlçe Jandarma trafik timi, Şuhut ilçesine bağlı Dadak Köyü İlköğretim Okulu'nda öğrencilere yönelik trafik kuralları ile ilgili seminer verdi. Ekipler ayrıca minik öğrencilere silgi, kalem ve çikolata ikram etti. Silgi kalem ve çikolata ikramı karşısında hayli heyecanlı olan minik öğrenciler jandarma amcalarına teşekkür etti. Ayrıca 20. Jandarma Trafik timi tarafından maddi durumu iyi olmayan 2 öğrenciye önlük ayakkabı ve pantolon yardımında bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR