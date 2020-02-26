Jandarma trafik ekipleri drone ile uygulama yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma trafik ekipleri drone ile uygulama yaptı - Son Dakika

Jandarma trafik ekipleri drone ile uygulama yaptı

7 saat önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde jandarma trafik ve asayiş ekipleri drone ile uygulama yaptı.

Jandarma trafik ekipleri drone ile uygulama yaptı, System.String[]

Erzurum'un Aşkale ilçesinde jandarma trafik ve asayiş ekipleri drone ile uygulama yaptı.


Erzurum İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ile asayiş ekipleri Aşkale ilçesinde drone ile uygulama yaptı. Trafik ekipleri yol uygulamasında eksik belgesi olan, hatalı sollama, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma gibi trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Yapılan uygulamaya Rimel isimli özel eğitimli köpekte katıldı.


Drone ile ilk defa uygulamaya çıkan trafik timi, "Her şey sürücülerimizin trafikte güvenli seyir yapmaları içindir" derken, drone uygulamasına takılan sürücüler ise, "Yapılan uygulamadan son derece memnunuz. Bu uygulamanın yerinde olduğunu ve sürekli yapılmasından yanayız" dediler. - ERZURUM

Jandarma, Erzurum, Aşkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:46 Kaynak: İHA
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