Son Dakika Haberleri: Jandarma trafik ekiplerinden "Hayatı korumak için kemerin ses getirsin" uygulaması
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Jandarma trafik ekiplerinden "Hayatı korumak için kemerin ses getirsin" uygulaması

1 saat önce

Erzurum'da Horasan İlçe Jandarma Trafik ekiplerince "Hayatı korumak için kemerin ses getirsin" uygulaması kapsamında çocuk yolcular bilgilendirildi.

Jandarma trafik ekiplerinden
Erzurum'da Horasan İlçe Jandarma Trafik ekiplerince "Hayatı korumak için kemerin ses getirsin" uygulaması kapsamında çocuk yolcular bilgilendirildi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde Jandarma Trafik Ekiplerince Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması yapıldı. İlçe Jandarma Trafik ekipleri, Erzurum-Horasan kara yolunda ruhsat, ehliyet ve emniyet kemeri uygulaması yaptı.

Trafik kuralları ve durumu hakkında sürücüleri bilgilendiren ekipler, seyahat eden vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutladı. Horasan ilçe jandarma trafik ekipleri, vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde kutlayacakları Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmesini istediklerini belirtti.

Bayramda vatandaşların huzuru için yol uygulaması yaptıklarını anlatan Jandarma trafik ekipleri, "Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde seyahatlerini emniyetle yapmalarını sağlamak amacıyla bayram öncesi gerekli tüm emniyet tedbirlerini aldık. Araç sürücülerimize ve araçta bulunan ailelerimize ve özellikle çocuklarımıza Hayatı Korumak İçin Kemerin Ses Getirsin sloganı ile ilgili broşürlerimizi dağıttık. Araçta bulunan çocuklarımızın da emniyet kemerlerini takarak seyahat etmelerini sağladık" dediler. - ERZURUM
Jandarma, Horasan, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:26 Kaynak: İHA
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