Jandarma trafik kontrolü yaptı - Son Dakika

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde trafik kontrolü gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güven içinde seyahat etmesini sağlamak amacıyla denetim yapıldı.

Sürücülerin trafikte ihlal oluşturan davranışlarını en aza indirmek ve yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için yapılan yol kontrollerinde hız, ön ve arka koltuk emniyet kemeri kontrolü, cep seyahat esnasında telefonu kullanımı, yakın takip ve sosyal mesafe kurulı ile maske kullanımı denetlendi.

Koronovirüs Bilim Kurulunun öneriler çerçevesinde hijyen tedbirlerine en üst düzeyde riayet edilmesini konusunda sürücüler uyarıldı.