Jandarma Trafik Timleri drift yapanları sosyal medya üzerinden tespit etti

Trabzon'un Of ilçesinde yolu trafiğe kapatarak drift yapan şahıslar sosyal medya paylaşımlarından tespit edilerek trafikten 60 gün men cezasına çarptırıldı. Araç sürücüsüne 12 bin 412 TL para cezası da kesildi.

Alınan bilgiye göre, Of- Çaykara devlet karayolu Saraçlı mahallesi mevkiinde yolun trafiğe kapatılarak plakası sökülmüş bir otomobil ile drift yapmak suretiyle trafik güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğüne dair görüntülerin sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı. Trabzon İl Jandarma komutanlığı emrinde görevli Jandarma Trafik Timleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, drift yapmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç ve sürücüsü tespit edildi. Araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince toplam 12 bin 412 TL. tutarında Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilerek araç 60 gün süre ile trafikten men edildi, araç sürücüsüne ait sürücü belgesi de 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı. - TRABZON