Jandarma Trafik Timleri drift yapanları sosyal medya üzerinden tespit etti - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarma Trafik Timleri drift yapanları sosyal medya üzerinden tespit etti

10.06.2022 13:37
Jandarma Trafik Timleri drift yapanları sosyal medya üzerinden tespit etti

Trabzon'un Of ilçesinde yolu trafiğe kapatarak drift yapan şahıslar sosyal medya paylaşımlarından tespit edilerek trafikten 60 gün men cezasına çarptırıldı.

Trabzon'un Of ilçesinde yolu trafiğe kapatarak drift yapan şahıslar sosyal medya paylaşımlarından tespit edilerek trafikten 60 gün men cezasına çarptırıldı. Araç sürücüsüne 12 bin 412 TL para cezası da kesildi.

Alınan bilgiye göre, Of- Çaykara devlet karayolu Saraçlı mahallesi mevkiinde yolun trafiğe kapatılarak plakası sökülmüş bir otomobil ile drift yapmak suretiyle trafik güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğüne dair görüntülerin sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı. Trabzon İl Jandarma komutanlığı emrinde görevli Jandarma Trafik Timleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, drift yapmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç ve sürücüsü tespit edildi. Araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince toplam 12 bin 412 TL. tutarında Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilerek araç 60 gün süre ile trafikten men edildi, araç sürücüsüne ait sürücü belgesi de 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı. - TRABZON

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 'change araç' operasyonu: 2 tutuklama Gaziantep'te 'change araç' operasyonu: 2 tutuklama Sandıklı'dan kısa kısa Sandıklı'dan kısa kısa
Kaynak: İHA

Jandarma, Trabzon, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Trafik Timleri drift yapanları sosyal medya üzerinden tespit etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:51:33. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarma Trafik Timleri drift yapanları sosyal medya üzerinden tespit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement