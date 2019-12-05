Son Dakika Haberleri: Jandarma Trafik Timleri kış lastiği denetimi yaptı
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Jandarma Trafik Timleri kış lastiği denetimi yaptı

6 saat önce

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri'nin, 1 Aralık 2019'dan itibaren ticari araçlarda zorunluluk haline gelen kış lastiği denetimlerine başladığı bildirildi.

Jandarma Trafik Timleri kış lastiği denetimi yaptı, System.String[]

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri'nin, 1 Aralık 2019'dan itibaren ticari araçlarda zorunluluk haline gelen kış lastiği denetimlerine başladığı bildirildi.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, Jandarma Trafik Timleri'nin araçlarda kış lastiği olup olmadığını ve mevcut kış lastiklerinin diş derinliklerini kumpas ile kontrol ettiği belirtildi.

Denetim kapsamında Jandarma Trafik Timleri'nin sorumluluğunda bulunan kara yolu üzerinde oluşturduğu uygulama noktasında kış lastiği denetimi yaparak sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verdiği ifade edilen açıklamada, kış lastiği kullanmamanın cezasının 625 lira olarak uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, zorlu iklim ve doğa koşullarının yaşandığı Düzce'de kış lastiği takmanın tüm araç sürücüleri için elzem olduğu belirtilerek, jandarma ekiplerinin vatandaşlardan seyahat etmeden önce gidecekleri güzergahlardaki hava ve yol durumunu öğrenerek tedbirli olmalarını istediği öğrenildi.

Jandarma, Aralık, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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