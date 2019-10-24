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Son Dakika Güncel Jandarma trafikte yaya önceliğini anlattı

Jandarma trafikte yaya önceliğini anlattı

19 dakika önce

Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında, Karesi ilçesinde bulunan Şamlı Şehit Mustafa Adışen Ortaokulunu ziyaret eden Jandarma ekipleri öğrencilere trafikte yaya önceli hakkında eğitim verdi.

Jandarma trafikte yaya önceliğini anlattı, System.String[]

Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında, Karesi ilçesinde bulunan Şamlı Şehit Mustafa Adışen Ortaokulunu ziyaret eden Jandarma ekipleri öğrencilere trafikte yaya önceli hakkında eğitim verdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kadın Kısmı, Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti Kısmı, Karesi İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ve eğitimli köpeklerin katılımı ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler farklı bir gün geçirdi.

Ziyaret kapsamında ortaokul öğrencilerine Trafik Timi ekipleri tarafından trafikte yaya önceliği, emniyet kemerinin önemi, trafik kuralları ve servis araçlarına binip-inerken dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda eğitimli köpekler eşliğinde bilgiler verdi.

Etkinlik sonunda Jandarma ekipleri öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi, internetin güvenli kullanımını anlatan broşür ve kırtasiye malzemeleri dağıttı.

Jandarma, Karesi, Şamlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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