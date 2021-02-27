Jandarma, traktör hırsızlarını 312 saat güvenlik kamerası görüntüsü inceleyerek buldu - Son Dakika
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Jandarma, traktör hırsızlarını 312 saat güvenlik kamerası görüntüsü inceleyerek buldu

27.02.2021 22:42

KONYA'da, 300 bin TL değerindeki iki traktörü çalan 4 şüpheli, jandarmanın 312 saat güvenlik kamera görüntüsü izleyip, kiraladıkları araçlardan yola çıkılarak yakandı.

KONYA'da, 300 bin TL değerindeki iki traktörü çalan 4 şüpheli, jandarmanın 312 saat güvenlik kamera görüntüsü izleyip, kiraladıkları araçlardan yola çıkılarak yakandı.

Olay, Karatay ilçesine bağlı Divanlar Mahallesi'nde meydana geldi. 24 Ocak'ta A.Ö. (33) ile M.Ö.'ye (63) ait toplam değeri 300 bin TL olan 2 traktör çalındı. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ve Karatay Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede çalışma başlattı. Ekipler bölgede bulunan güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı. 92 kamera ve 312 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelilerin Divanlar Mahallesi'nden yola çıkarak Ovakavağı Mahallesi, Karkın Mahallesi, Çumra ilçesi istikametini kullanıp, il merkezi istikametine doğru gittiklerini belirledi. Jandarma ekipleri, çalınan traktöre yol boyunca bir otomobilin öncülük ettiğini ve şüphelilerin başka bir aracı daha kullandığını belirledi. Araçların B.Y. (33) tarafından kiralandığının tespit edilmesi üzerine B.Y. ile birlikte olayı gerçekleştirdiği saptanan K.Y. (23), S.Y. (29), ve M.S.B. (19) gözaltına alındı. Yapılan fiziki takip sonucunda da traktörlerin Altınekin ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Traktörler belirlenen adreste bulunarak sahiplerine teslim edildi. 4 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Y. ve S.Y. tutuklanırken diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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