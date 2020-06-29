Jandarma traktör kazalarını önlemek için 500 reflektör dağıttı - Son Dakika

Kayseri il Jandarma Komutanlığınca meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemeye yönelik tedbirlerin en üst seviyede alınmaya devam edeceği belirtildi.

Traktör sürücüleri jandarma tarafından verilen üçgen reflektörleri römorklarına taktı.

Geceleri arkadan çarpma şeklinde meydana gelebilecek traktör kazaları engellemek maksadıyla Kocasinan ilçesine bağlı Mahzemin , Ebiç ve Dadağı mahallelerinde reflektör dağıtımı yapıldı.

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