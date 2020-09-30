Jandarma traktör kazalarını önlemek için reflektör dağıttı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı traktör kazalarını önlemek amacıyla reflektör dağıttı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, reflektör kullanımının önemi ve genel trafik konularında seminer verilerek konuyla ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Seminer sonrası geceleri arkadan çarpma şeklinde meydana gelebilecek traktör kazalarını engellemek maksadıyla Melikgazi ilçesinde 150 reflektör dağıtımı yapıldı.
Traktör sürücüleri jandarmanın da yardımıyla verilen üçgen reflektörleri römorklarına taktı.
Kayseri il Jandarma Komutanlığınca meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemeye yönelik tedbirlerin en üst seviyede alınmaya devam edeceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:07 - Kaynak: AA
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