Jandarma üniversite kız öğrenci yurdunda kalan öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika
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Jandarma üniversite kız öğrenci yurdunda kalan öğrencileri bilgilendirdi

18.10.2022 09:27
Jandarma üniversite kız öğrenci yurdunda kalan öğrencileri bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Jandarma Görevde Kadınlarımız Güvende Faaliyeti' çerçevesinde kız yurtlarında kalan öğrencilere kadına karşı şiddet ve Kadın Deste Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmelerde bunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Jandarma Görevde Kadınlarımız Güvende Faaliyeti' çerçevesinde kız yurtlarında kalan öğrencilere kadına karşı şiddet ve Kadın Deste Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmelerde bunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Amirliğince, 'Jandarma Görevde Kadınlarımız Güvende Faaliyeti' çerçevesinde çalışmalar aralıksız olarak sürdürülüyor. Üniversitelerde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde öğrenim gören ve Efeler Işıklı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilere; 6284 sayılı kanun, şiddetin tanımı ve türleri, başvuru mercileri, KADES uygulaması konularında bilgilendirme yapıldı. Jandarmanın her zaman yanlarında olacağının hatırlatıldığı etkinlikte, durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapılarak öğrencilerden gelen sorular cevaplandırıldı. - AYDIN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, KADES, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma üniversite kız öğrenci yurdunda kalan öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma üniversite kız öğrenci yurdunda kalan öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika
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