Jandarma üst araması yaptığı şahıstan esrar ele geçirdi - Son Dakika
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Jandarma üst araması yaptığı şahıstan esrar ele geçirdi

07.04.2022 15:34
Jandarma üst araması yaptığı şahıstan esrar ele geçirdi

Afyonkarahisar'da karıştığı bir olaydan dolayı jandarma tarafından üst araması yapılan şahısta 5 gram esrar yakalandı.

Afyonkarahisar'da karıştığı bir olaydan dolayı jandarma tarafından üst araması yapılan şahısta 5 gram esrar yakalandı.

Olay, Çay İlçesi Karacaören beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede bir olaya karışan N.Ö., isimli şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahsın üst aramasını yapan ekipler 5 gram toz esrar ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Jandarma, Esrar, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma üst araması yaptığı şahıstan esrar ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma üst araması yaptığı şahıstan esrar ele geçirdi - Son Dakika
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