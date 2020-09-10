Jandarma uydu telefonundan doktordan aldığı talimatlarla hamile kadına doğum yaptırdı - Son Dakika

Jandarma uydu telefonundan doktordan aldığı talimatlarla hamile kadına doğum yaptırdı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde göçer Rızkıye İmaç'ın doğum sancılarının başlaması üzerine Yeşilöz Üs Bölgesi'ndeki Jandarma Uzman Onbaşı Selami Atalay, uydu telefonu ile doktordan aldığı talimatlarla hamile kadına doğumu yaptırdı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Tatik Tepe bölgesinde göçerlik yapan Cezayir İmaç, dün öğle saatlerinde Yeşilöz (Faraşin) Üs Bölgesi'ne müracaat ederek eşi Rızkıye İmaç'ın doğum sancılarının başladığını söyledi. Bunun üzerinde üs bölgesinde görevli Jandarma Uzman Onbaşı Shh. Selami Atalay tarafından hamile kadına derhal müdahale edilerek, ateşi ve tansiyonu ölçüldü, ağrı kesici iğne yapıldı. Hamile kadının ağrılarının azalması üzerine 112 Acil Servis aranarak ambulans talebinde bulunuldu. Ambulansın Yeşilöz (Faraşin) Üs Bölgesi'ne ulaşması beklendiği esnada İmaç'ın doğum sancılarının artması üzerine uydu telefonuyla doğum uzmanı ile irtibat kurularak, alınan talimatlar doğrultusunda saat 13.40 sularında Jandarma Uzman Onbaşı Shh. Selami Atalay tarafından bebeğin doğumu gerçekleştirildi. Anne ve erkek bebeğinin yapılan kontrolde genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Gelen ambulansla anne ve bebeği Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürüldü.