Jandarma uygulama noktasında koronavirüs denetimi - Son Dakika

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Jandarma uygulama noktasında koronavirüs denetimi
6 saat önce
Jandarma ekiplerinin sürücüleri durdurması Ekiplerin sürücülerin ateşlerini ölçmesi Ekiplerin toplu taşıma araçlarında kontrol yapması Ekiplerin sürücüleri ve yolcuları bilgilendirmesi SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında...
Jandarma ekiplerinin sürücüleri durdurması
Ekiplerin sürücülerin ateşlerini ölçmesi
Ekiplerin toplu taşıma araçlarında kontrol yapması
Ekiplerin sürücüleri ve yolcuları bilgilendirmesi SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 08:13 Kaynak: AA
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