Jandarma uygulama yaptı, vatandaş memnun oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma uygulama yaptı, vatandaş memnun oldu - Son Dakika

Jandarma uygulama yaptı, vatandaş memnun oldu

7 saat önce

DÜZCE(İHA) –Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı tüm birimler trafik ve asayiş uygulaması yaptılar.

Jandarma uygulama yaptı, vatandaş memnun oldu, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı tüm birimler trafik ve asayiş uygulaması yaptılar. Uygulama sırasında jandarma ekipleri vatandaşlara şeker ikram ederek Regaip Kandilini kutladı. Vatandaşlar ise karşılarında hem kandillerini kutlayan hemde görevlerini yapan jandarmayı görünce mutluluklarını dile getirdiler.


Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler merkeze bağlı Mamure Köyü girişinde geniş kapsamlı uygulama yaptı. Uygulamaya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı motorize timler, narkotik köpek timleri, asayiş ve trafik timleri katıldı. Uygulamalar sırasında vatandaşların üst ve araç araması yapılırken, GBT'leri ve araçları sorgulandı. Ayrıca jandarma ekipleri vatandaşlara Regaip Kandili nedeniyle şeker ve kolonya ikramında bulundular. Jandarmanın yaptığı uygulamaya giren vatandaşlar memnuniyet duyduklarını ifade ederek; "Uygulamaların sık sık yapılması bizi güvende hissettiriyor. Askerimizi karşımızda görünce mutlu oluyoruz. Kendimizi güvende hissediyoruz" diye konuştular. - DÜZCE

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:03 Kaynak: İHA
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