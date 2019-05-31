Jandarma, uygulamada durdurduğu sürücülere kandil simidi iknam etti
1 saat önce
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde trafik kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları sürücülerin Kadir Gecesi'ni kutlayıp, kandil simidi ikram etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:37 Kaynak: DHA
HATAY'ın Reyhanlı
ilçesinde trafik kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları sürücülerin Kadir Gecesi
'ni kutlayıp, kandil simidi ikram etti. Reyhanlı- Antakya
yolu üzerindeki Beşaslan Mahallesi yakınında bulunan uygulamada noktasında trafik kontrol kontrolü yapan Reyhanlı İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, durdurdukları sürücülerin Kadir Gecesi'ni kutladı. Trafik kuralları ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunan ekipler, ayrıca sürücülere ve araçlardaki yolculara kandil simidi ikram etti.
- Hatay
"Yed-i Emin" deposunda vinçli vurgun! Değeri dudak uçuklattı
Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu
Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti
İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var