Son Dakika Haberleri: Jandarma, uygulamada durdurduğu sürücülere kandil simidi iknam etti
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Jandarma, uygulamada durdurduğu sürücülere kandil simidi iknam etti

1 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde trafik kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları sürücülerin Kadir Gecesi'ni kutlayıp, kandil simidi ikram etti.

Jandarma, uygulamada durdurduğu sürücülere kandil simidi iknam etti, System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde trafik kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları sürücülerin Kadir Gecesi'ni kutlayıp, kandil simidi ikram etti. Reyhanlı- Antakya yolu üzerindeki Beşaslan Mahallesi yakınında bulunan uygulamada noktasında trafik kontrol kontrolü yapan Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, durdurdukları sürücülerin Kadir Gecesi'ni kutladı. Trafik kuralları ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunan ekipler, ayrıca sürücülere ve araçlardaki yolculara kandil simidi ikram etti. 


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:37 Kaynak: DHA
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