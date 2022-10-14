Jandarma uygulamalarında 28 araca 16 bin 626 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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Jandarma uygulamalarında 28 araca 16 bin 626 lira ceza uygulandı

14.10.2022 09:24
Jandarma uygulamalarında 28 araca 16 bin 626 lira ceza uygulandı

Eskişehir İl jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı huzur ve güven uygulaması sonucunda toplam 28 araca 16 bin 626 lira idari para cezası uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

Eskişehir İl jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı huzur ve güven uygulaması sonucunda toplam 28 araca 16 bin 626 lira idari para cezası uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri başlattığı huzur ve güven uygulaması sonucunda bin 182 şahıs ile 865 araç sorgulandı. Bunun yanı sıra 43 iş yeri ve umuma açık yer jandarma ekiplerince kontrol edildi. Yapılan uygulamalar sonucunda toplam 28 araca 16 bin 626 lira idari para cezası uygulanırken, 3 araç ise trafikten men edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma uygulamalarında 28 araca 16 bin 626 lira ceza uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma uygulamalarında 28 araca 16 bin 626 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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