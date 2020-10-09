Jandarma uygulaması sırasında çalıntı araç bulundu - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uygulama sırasında bir çalıntı otomobil ele geçirildi.

Havza- Vezirköprü kara yolunda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, durdurdukların bir aracın plaka sorgusunda çalıntı kaydı olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Gaziantep'ten çalındığı belirlenen yaklaşık 550 bin lira değerindeki otomobile jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

Uygulama sırasında "Basit yaralama" suçundan arandığı anlaşılan R.S. de de gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi.