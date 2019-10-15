Son Dakika Haberleri: Jandarma uygulamasında aranan 23 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma uygulamasında aranan 23 kişi yakalandı

Jandarma uygulamasında aranan 23 kişi yakalandı

33 dakika önce

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İl genelinde Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı.

Jandarma uygulamasında aranan 23 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İl genelinde Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı. Jandarma ekipleri uygulama esnasında çeşitli suçlardan aranan 23 kişiyi yakaladı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İl genelinde 166 ekip, 509 personel ve 2 köpek unsurun katıldığı Huzur ve Güven uygulamasında; 96 metruk bina, 78 park bahçe, 581 umuma açık yer, 159 okul, üniversite ve öğrenci yurdu çevresi kontrol edildi. Uygulama esnasında 2 işletmeye 172 TL idari para cezası uygulandı.


Jandarma ekipleri 366 okul servis aracı olmak üzere 2 bin 77 araç kontrol edilmiş, 113 araca 49 bin 410 TL idari para cezası uygulanmış, 31 araç trafikten men edilirken, arama kaydı bulunan 2 araç yakalandı. Uygulama esnasında 7 bin 358 şahıs sorgulanmış, 1 kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs yakalanırken, 15 şahsa adli ve idari işlem yapılarak, 2 bin 708 TL idari para cezası uygulandı. 1 şahısta gözaltına alındı. Uygulama esnasında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 24 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:18 Kaynak: İHA
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