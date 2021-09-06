Jandarma uyuşturucu firarisini çadırda yakaladı - Son Dakika

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlıyı, Palu ilçesinde çadırda saklanırken yakaladı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca firari şahısların yakalanabilmesi amacıyla istihbari çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O. isimli şahsın Palu ilçesinde yaylada çadırda saklandığı bilgisine ulaşılmasının ardından ekipler harekete geçti. Jandarma ekiplerince şahsın yakalanması için operasyon başlatıldı. Yapılan operasyon sonucunda H.O. isimli şahıs ruhsatsız tabancasıyla yakalanarak Palu Adliyesi'ne sevk edildi. H.O. çıkardığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ