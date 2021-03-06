Jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor - Son Dakika

Jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

06.03.2021 16:03
Jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor, System.String[]

ANKARA (İHA) – Ankara İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarına devam ediyor.

ANKARA (İHA) – Ankara İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde, Kahramankazan Akıncı Yol Kontrol ve Arama noktasında, Altındağ Tatlar Mahallesi'nde ve Çankaya Kızılırmak Mahallesi'nde yaptığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gölbaşı Karaoğlan Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapılacağına yönelik ihbar alan jandarma ekipleri, şüpheli O.F.Ö'nün üzerinde yaptığı arama sonucunda 40 gr. kubar esrar ele geçirdi. Ayrıca şüpheli O.F.Ö'nün Covid-19 testinin pozitif olduğu öğrenilirken, ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Bir diğer operasyonda ise, İstanbul'dan Ankara'ya seyahat eden bir uyuşturucu satıcısı olduğu bilgisine ulaşan ekipler şüpheli şahsın bulunduğu otobüsü Kahramankazan Akıncı Yol Kontrol ve Arama noktasında durdurdu. Şüpheli şahsın valizinde yapılan aramalarda tütün kağıdına sarılı vaziyette 5 gr. kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Altındağ Tatlar Mahallesinde ise yol kenarında park halinde bulunan araca binen ve şüpheli hareketler sergileyen H.C.G. adlı şahsın içinde bulunduğu araç durdurularak araçta arama yapıldı. Arama sonucunda araç içerisinde gizlenmiş halde 40 gr. eroin ele geçirildi. Yapılan araştırma sonucunda H.C.G. adlı şahsın Kırıkkale'den geldiği ve Atlar Deresi ormanlık alanda ismini bilmediği bir şahıstan 2 bin 300 TL karşılığında uyuşturucu maddeyi satın aldığı tespit edildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Çankaya Kızılırmak Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda ise B.S. adlı şahsın uyuşturucu ticarti yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri şahsın iş yerinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda, 16 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 1adet hassas terazi 2 adet 60 bin liralık senet, 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adresinde bulunmayan B.S. adlı şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. - ANKARA

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor - Son Dakika


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