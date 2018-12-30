Son Dakika Haberleri: Jandarma Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Jandarma Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

54 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bisküvi kutusu içerisine gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metanfetamin ele geçirildi.

Jandarma Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bisküvi kutusu içerisine gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metanfetamin ele geçirildi.

Edinilin bilgilere göre, Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis karayolu üzerinde durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu şahıs üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada bisküvi paketlerinin içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 20 gram esrar ile 420 metanfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili olarak Afganistan uyruklu şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:18 Kaynak: İHA

Van, Jandarma, 3. Sayfa
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