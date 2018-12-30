Jandarma Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor
54 dakika önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bisküvi kutusu içerisine gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metanfetamin ele geçirildi.
Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bisküvi kutusu içerisine gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metanfetamin ele geçirildi.
Edinilin bilgilere göre, Gevaş
ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis
karayolu üzerinde durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde Türkiye
'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan
uyruklu şahıs üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada bisküvi paketlerinin içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 20 gram esrar ile 420 metanfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili olarak Afganistan uyruklu şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:18 Kaynak: İHA
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