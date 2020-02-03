Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika

Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

6 saat önce

Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor, System.String[]

Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mercimekli Mahallesi mevkinde bir araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada, esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MARDİN

Jandarma, Mardin, Midyat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:03 Kaynak: İHA
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