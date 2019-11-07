Son Dakika Haberleri: Jandarma uyuşturucu ve silah ele geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma uyuşturucu ve silah ele geçirdi

Jandarma uyuşturucu ve silah ele geçirdi

6 saat önce

Adıyaman'da jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Jandarma uyuşturucu ve silah ele geçirdi, System.String[]

Adıyaman'da jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 50 gram sentetik cannabinoid maddesi, 5 adet extacy hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet sustalı bıçak, 1 adet döner bıçağı ele geçirildi.


Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5 şahıs, tutuklanarak Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:21 Kaynak: İHA
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