Son Dakika Haberleri: Jandarma Uyuşturucudan 2 Kişiyi Yakaladı

Jandarma Uyuşturucudan 2 Kişiyi Yakaladı

51 dakika önce

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp-Sarıyazı yol kontrol noktasında araç içerisinde uyuşturucu ele geçirdi.

Jandarma Uyuşturucudan 2 Kişiyi Yakaladı, System.String[]
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp-Sarıyazı yol kontrol noktasında araç içerisinde uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp-Sarıhıdır yolunda şüpheli araç içerisinde yaptığı aramada 10 gram metamfetamin, 3 adet alüminyum folyo, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:11 Kaynak: İHA

Nevşehir, Ürgüp, Araç, Jandarma, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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