Son Dakika Haberleri: Jandarma uyuşturucudan 3 kişiyi gözaltına aldı
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Jandarma uyuşturucudan 3 kişiyi gözaltına aldı

6 saat önce

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma uyuşturucudan 3 kişiyi gözaltına aldı, System.String[]

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Acıgöl ilçesinde yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında durumundan şüphelenilen 2 şahsın üzerinde yaptığı aramada 0,75 gram eroin, 0,40 gram metamfetamin madde ele geçirirken il merkezinde ise şüphenilen 1 kişi üzerinde 1,42 gram metamfetamin, 1,60 gram kubar esrar ele geçirildi.


Jandarma ekipleri tarafından 3 şahıs gözaltına alınırken işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:52 Kaynak: İHA
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