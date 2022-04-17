Jandarma uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika
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Jandarma uyuşturucuya geçit vermedi

17.04.2022 16:09
Jandarma uyuşturucuya geçit vermedi

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır, Mersin, Hakkari ve Van'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır, Mersin, Hakkari ve Van'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mersin, Hakkari, Diyarbakır ve Van İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 258 kilo kokain, 14 kilo 500 gram eroin, 40 kilo toz esrar ve 10 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirilerek, olaylarda 3 şüpheli yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Diyarbakır, Uyuşturucu, Hakkari, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika


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