Son Dakika Haberleri: Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermiyor: 10 Gözaltı

Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermiyor: 10 Gözaltı

1 saat önce

Adıyaman'da jandarma ekipleri yaptıkları denetimlerde üzerinde uyuşturucu bulunan 10 kişiyi gözaltına alındı.

Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermiyor: 10 Gözaltı, System.String[]
Adıyaman'da jandarma ekipleri yaptıkları denetimlerde üzerinde uyuşturucu bulunan 10 kişiyi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam eden Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma bölgesinde durumundan şüphelendikleri 6 kişinin GBT sorgulamasını ve üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan üst aramalarında 37 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yine aynı bölgede yapılan denetimlerde ise şüpheli görülen 4 kişi durdurularak üst aranması yapıldı. 4 kişinin üzerinden 3 paket halinde 17 gram esrar ele geçirildi.

Toplam ele geçirilen 54 gram esrar maddesine el konulurken konuyla alakalı olarak 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:47 Kaynak: İHA

Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akıllara Durgunluk Veren Olay! Parktaki Evsiz Kadına Uyuşturucu Verip Tecavüz Ettiler 17 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı, Beyoğlu'nda Yakalandı

Gözü Dönen Genç, Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı 3 Çocuk Annesi Kadın, 61 Yaşındaki Yasak Aşkının Kurbanı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 02:10:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermiyor: 10 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]