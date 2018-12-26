Son Dakika Haberleri: Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermiyor

Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermiyor

25 dakika önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri şahıslar üzerinden uyuşturucu ele geçirdi.

Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermiyor, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri şahıslar üzerinden uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezine yakın bölgelerde uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlılıkla çalışmalarını yürüten Adıyaman İl jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendiği E.Y., ve F.G., isimli şahıslarda üst araması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen aramada 21 gram esrar maddesi bulundu. Bir başka denetimde ise jandarma ekipleri tarafından durdurulan M.A., ile H.E., isimli şahısların üzerinden 13 gram esrar maddesi yakaladı. Ele geçirilen toplam 34 gram esrar maddesine el konulurken gözaltına alınan 4 şahıs ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:17 Kaynak: İHA

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 3. Sayfa
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