Son Dakika Haberleri: Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
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Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

54 dakika önce

Adıyaman İl Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan kişilere yönelik çalışmasında, uyuşturucu kullananlara geçit vermiyor.

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan kişilere yönelik çalışmasında, uyuşturucu kullananlara geçit vermiyor.

Ahmethoca köyü Tümrüz Tepe mevkiinde şüpheli 3 şahsın üzerinde arama yapan jandarma ekipleri 2 adet kağıt parçası içerisinde 14 gram sentetik cannabinoid maddesi ele geçirdi.

Ziyaret Payamlı köyü Beşpınar Marina Mesire alanı mevkiinde şüpheli 4 şahsın ve şahısların yanında bulunan otomobilde yapılan aramada 2 adet kağıt ve poşet parçası içerisinde 32 gram ağırlığında toz esrar maddesi ele geçirdi.

Yine Ziyaret Ppayamlı köyü, Beşpınar Marina Mesire alanı mevkiinde şüpheli 2 şahıs ve yanlarında bulunan otomobilde yapılan aramada 2 adet kağıt parçası içerisinde yaklaşık 3 gram toz esrar maddesi ve 4 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarmanın uyuşturucu ile mücadelesi kapsamında göz altına alınan şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN
Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:39 Kaynak: İHA
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