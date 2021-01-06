Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
06.01.2021 17:04
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde uyuşturucu madde bulunduran Ü.Ş. gözaltına alındı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde uyuşturucu madde bulunduran Ü.Ş. gözaltına alındı.
Gelen istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Yenişehir ilçesi Söylemiş Mahallesinde ikamet eden Ü.Ş.'nin evine düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince ortak olarak düzenlendi.
Evde yapılan aramalarda 455 gram esrar, bir miktar metamfetamin, 1 adet tabanca ve şarjör ile 2 adet uyuşturucu içmede kullanılan aparat ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. - BURSA
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